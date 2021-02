Primavera, il derby va all’Inter che batte 3-0 il Milan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Finisce con una sconfitta per il Milan Primavera il primo derby stagionale contro l'Inter: i nerazzurri si impongono per 3-0 e raggiungono quota 18 punti in classifica, staccando i ragazzi di mister Giunti. La partita si decide nel primo tempo, con le tre reti degli ospiti e il primo tentativo rossonero che arriva solo a un minuto dall'intervallo: la reazione d'orgoglio nella ripresa porta in dote qualche occasione da gol e i positivi debutti in campionato di Kerkez e Grassi. La stracittadina valida per la 10^ giornata del campionato Primavera 1 TIM finisce 3-0 e permette all'Under 19 interista di salire al secondo posto in classifica, a soli tre punti dalla Roma capolista.caption id="attachment 1095619" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionTABELLINO:Milan-INTER 0-3Marcatori: 20' e 42' ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Finisce con una sconfitta per ilil primostagionale contro l'Inter: i nerazzurri si impongono per 3-0 e raggiungono quota 18 punti in classifica, staccando i ragazzi di mister Giunti. La partita si decide nel primo tempo, con le tre reti degli ospiti e il primo tentativo rossonero che arriva solo a un minuto dall'intervallo: la reazione d'orgoglio nella ripresa porta in dote qualche occasione da gol e i positivi debutti in campionato di Kerkez e Grassi. La stracittadina valida per la 10^ giornata del campionato1 TIM finisce 3-0 e permette all'Under 19 interista di salire al secondo posto in classifica, a soli tre punti dalla Roma capolista.caption id="attachment 1095619" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionTABELLINO:-INTER 0-3Marcatori: 20' e 42' ...

acmilan : It’s almost derby time! Milan Primavera take on Inter: watch the clash live on our app ?? - Inter : ?? | FOTO Riviviamo il #DerbyMilano Primavera con le immagini del match ???? Guarda qui la gallery completa ??… - SkySport : Milan-Inter 0-3, il derby primavera è dei nerazzurri: doppietta per Satriano - ItaSportPress : Primavera, il derby va all'Inter che batte 3-0 il Milan - - FcInterNewsit : Primavera, Madonna: 'Derby, contento della prestazione. Rammarico per il 3-3 col Sassuolo, ora testa alla Juve' -