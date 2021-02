Previsioni meteo in Italia del 17 febbraio, la neve lascia spazio alla pioggia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le Previsioni meteo per l’Italia di oggi, mercoledì 17 febbraio, indicano un diverso stato complessivo rispetto a quello del fine settimana, uno stato basato sulla nuvolosità diffusa e sulle piogge, anche a carattere temporalesco. Temperature in risalita. Non sono stati emessi bollettini di allerta da Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 16 febbraio e valido fino alla mezzanotte di oggi, 17 febbraio, la cartina dell’Italia è tutta verde. Pertanto non sono attive allerta e rischi specifici idraulico, idrogeologico e di temporali. Il bollettino nazionale di criticità ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Leper l’di oggi, mercoledì 17, indicano un diverso stato complessivo rispetto a quello del fine settimana, uno stato basato sulla nuvolosità diffusa e sulle piogge, anche a carattere temporalesco. Temperature in risalita. Non sono stati emessi bollettini di allerta da Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 16e valido finomezzanotte di oggi, 17, la cartina dell’è tutta verde. Pertanto non sono attive allerta e rischi specifici idraulico, idrogeologico e di temporali. Il bollettino nazionale di criticità ...

