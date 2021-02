Premio Imprese Ambiente, il riconoscimento italiano per le aziende green (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - A pochi giorni dall'istituzione del ministero della Transizione Ecologica, 126 Imprese sostenibili concorrono per l'VIII edizione del Premio Imprese Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le aziende green, che dà accesso all'European Business Awards for the Environment (Ebae) della Commissione Europea. Al bando, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del ministero dell'Ambiente, chiuso lo scorso ottobre, hanno risposto Imprese provenienti da 17 regioni d'Italia, le stesse che venerdì 19 febbraio alle 14.30 si collegheranno alla cerimonia di premiazione in diretta da Venezia per conoscere i nomi dei vincitori di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - A pochi giorni dall'istituzione del ministero della Transizione Ecologica, 126sostenibili concorrono per l'VIII edizione del, il più altoper le, che dà accesso all'European Business Awards for the Environment (Ebae) della Commissione Europea. Al bando, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del ministero dell', chiuso lo scorso ottobre, hanno rispostoprovenienti da 17 regioni d'Italia, le stesse che venerdì 19 febbraio alle 14.30 si collegheranno alla cerimonia di premiazione in diretta da Venezia per conoscere i nomi dei vincitori di questa ...

