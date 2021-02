Premier | Manchester City sempre più leader Guardiola batte Ancelotti 3-1

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilnon si ferma più, la squadra diha vinto nel recupero della 16a giornata diLeague superando per 3-1 l’Everton in trasferta. Vantaggio Citizens con Foden, pareggia il solito Richarlison per i Toffees prima dell’intervallo. Ma nella ripresa ilmette il turbo e Mahrez e Bernardo Silva fissano il risultato sull’1-3. Ora sono 10 i punti di vantaggio sui cugini delUnited, secondi a quota 46 a pari punti col Leicester. Foto: Twitter ManL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ilnapolionline : Premier League - Affondo Manchester City, pari Burnley - - sportli26181512 : Premier, Ancelotti non frena la marcia del City: vince Guardiola 3-1: La formazione di Manchester ottiene la vittor… - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: #ManchesterCity inarrestabile, batte 3-1 l’#Everton e tenta la fuga - RicardoSa77 : RT @CabineSport: Manchester City continua na boa fase Everton 1-3 Manchester City (Foden 32’; Richarlison 37’; Mahrez 63’; B. Silva 77’)… - You2_Red : Il City di Guardiola continua a vincere e vola a +10 sul Manchester United. Battuto l’Everton 3-1 Sempre più vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Manchester

la Repubblica

LONDRA (Regno Unito) - Nel recupero della 16ª giornata diLeague ilCity si impone sull'Everton di Ancelotti per 3 - 1 . Al Goodison Park la squadra di Guardiola ottiene il dodicesimo successo consecutivo in campionato e rafforza il suo ...... lo scorso gennaio il primo e finora unico episodio inLeague, con ilCity di Guardiola che ha battuto 2 - 1 l'Everton. (agg. di Claudio Franceschini) EVERTONCITY: ...La squadra di Guardiola ottiene la dodicesima vittoria consecutiva in campionato e allontana il tecnico italiano dalla zona Europa, mentre il gol dell'ex Torino Aina non basta al Fulham per vincere co ...Nel match valevole per il recupero della sedicesima giornata di Premier League 2020/2021, il Manchester City batte l'Everton in trasferta per 3-1.