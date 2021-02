Premier League | il City vince in casa dell’Everton Pari Burnley

GoalItalia : 'La gente non è scema, le guarda le partite. Sa chi è Eriksen, in Premier League ha fatto la differenza' (Lele Adan… - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: #ManchesterCity inarrestabile, batte 3-1 l’#Everton e tenta la fuga - cmdotcom : Premier League: tris del #City all'#Everton, #Guardiola a +10 dal #ManchesterUnited - cassapronostici : Scommessa pronta Premier League domenica 21 febbraio 2021 - cassapronostici : Scommessa pronta Premier League Ucraina domenica 21 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

A inizio ripresa Bernardo Silva si presenta davanti a Pickford che rimane in piedi e impedisce al centravanti portoghese di riportare in vantaggio la capolista della. Guardiola ordina ...Commenta per primo Da quando Carlo Ancelotti ha assunto il ruolo di allenatore - manager, l'Everton ha cambiato marcia in. Ma non solo, i Toffees hanno acquisito sempre più appeal anche sul mercato. Allan, Docourè e James Rodriguez sono stati i primi mattoni verso un progetto che prevede nuovi innesti di ...Prosegue la Premier League con i recuperi Burnley-Fulham ed Everton-Manchester City. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la ...A Goodison Park finisce 3-1 per Guardiola, al diciassettesimo successo di fila: decidono i gol di Foden, Mahrez e Bernardo Silva, inutile il momentaneo ...