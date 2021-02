Prada Cup | stampa neozelandese contro Bertelli | “Per voi conta solo vincere | ma non parlavate di sportività?”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luna Rossa è nell’occhio del ciclone ed è attaccata dalla, dopo non aver accettato di rinviare di una settimana la ripresa della Finale dellaCup. America’s Cup Events (ACE) ha proposto di ripartire venerdì 26 febbraio, ma il sodalizio italiano non è disposto a concedere questo lungo posticipo e ha richiesto di tornare a regatare già il 19 febbraio, ricordando il regolamento che impone la conclusione dell’evento entro il 24 febbraio. TeamPirelli, che conduce per 4-0Ineos Uk, vuole fare valere quello che è stato scritto nero su bianco, ma la quotata testataStuff ha già tacciato gli italiani di essere anti-sportivi e meschini. Come se non bastasse è stato attaccato frontalmente anche Patrizio, amministratore ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK

... in conformità con il regolamento, non c'è nessun motivo per ritardare le regate in calendario e lasciare a entrambi i team l'opportunità di continuare il regolare svolgimento della Prada Cup nei tempi previsti. Il Challenger of Record dell'America's Cup 36 (Cor 36), organizzatore della Prada Cup, ha avanzato da tempo la richiesta all'America's Cup Events (Ace) di inoltrare al governo neozelandese, ove necessario, 'una richiesta di esenzione per continuare il programma delle regate.