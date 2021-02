Prada Cup, Luna Rossa risponde: “Antisportivi? La sportività è rispettare le regole…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Finale di Prada Cup riprenderà nel fine settimana, molto probabilmente sabato 20 febbraio. Luna Rossa ha tenuto duro, ha fatto valere le proprie ragioni di Challenger of Record e non ha concesso agli organizzatori di rinviare le regate al 26 febbraio, con conseguente slittamento della America’s Cup dal 6 al 13 marzo. Non sono mancate pesantissime offese da parte di Tina Symmans, presidente dell’America’s Cup Events. Con grande aplomb ha risposto in conferenza stampa Francesco Longanesi Cattani, Direttore delle Relazioni Esterne del Gruppo Prada: “Siamo soddisfatti che alla fine si sia arrivati a questa decisione. Non siamo d’accordo totalmente con le accuse di Antisportività. Prima di tutto perché la sportività sta nel rispetto delle regole ed è quello che vogliamo; in secondo luogo ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Finale diCup riprenderà nel fine settimana, molto probabilmente sabato 20 febbraio.ha tenuto duro, ha fatto valere le proprie ragioni di Challenger of Record e non ha concesso agli organizzatori di rinviare le regate al 26 febbraio, con conseguente slittamento della America’s Cup dal 6 al 13 marzo. Non sono mancate pesantissime offese da parte di Tina Symmans, presidente dell’America’s Cup Events. Con grande aplomb ha risposto in conferenza stampa Francesco Longanesi Cattani, Direttore delle Relazioni Esterne del Gruppo: “Siamo soddisfatti che alla fine si sia arrivati a questa decisione. Non siamo d’accordo totalmente con le accuse dità. Prima di tutto perché lasta nel rispetto delle regole ed è quello che vogliamo; in secondo luogo ...

SkySport : Prada Cup, Luna Rossa contro ipotesi rinvio per Covid: 'Rispettate il regolamento' - Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Ineos può imitare l'uso dei foil di Luna Rossa. Polemiche da Auckland - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: si torna in acqua! Luna Rossa offesa: “Speravamo aveste un po’ di onore” - #Prada… -