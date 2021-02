Prada Cup | “Luna Rossa meschina e senza decenza” Duro attacco neozelandese | “Siete anti-sportivi”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è ormai abituata agli attacchi. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con le ingiurie ricevute dalla Gran Bretagna per aver fatto infliggere una sanzione a Ineos Uk a causa di un’irregolarità sull’outhaul: “frivoli”, “ridicoli” e altri aggettivi peserano stati rivolti verso TeamPirelli, che ha poi risposto in acqua vincendo le prime quattro regate della Finale diCup contro Ben Ainslie e compagni (il timoniere aveva utilizzato il vocabolo “rozzi” per definire i reclami). La storia si ripete stamattina, dopo che l’equipaggio di patron Patrizio Bertelli ha reclamato di tornare a regare il 19 febbraio, non accettando la proposta di rinvio di ACE (parlava del 26 febbraio). Dalla Nuova Zelanda si è alzato un coro di critiche contro...

Il primo ministro Arden? Ma la buona notizia per la città più popolosa del Paese non va di pari passo con le questioni legate allae al tentativo di chiudere la serie degli ...Foto Borlenghi Aggiornamento - Il Governo neozelandese ha abbassato il livello di allerta Covid al 2 . Ciò dovrebbe consentire di riprendere la, con alcune restrizioni sul distanziamento, già venerdì 19 febbraio (notte tra giovedì e venerdì in Italia). I protocolli del Governo kiwi per il livello 2 prevedono infatti che gli 'eventi ...Luna Rossa è ormai abituata agli attacchi. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con le ingiurie ricevute dalla Gran Bretagna per aver fatto infliggere una sanzione a Ineos Uk a causa di un'ir ...Da domani si passerà dal livello 3 di allerta al livello 2, fino a lunedì. Luna Rossa è letteralmente infuriata per quello che è successo nelle ultime ore ad Auckland. La gara-1 del match race di Amer ...