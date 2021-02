Prada Cup | Luna Rossa contro tutti | ingiuriata solo perché chiede il rispetto delle regole…

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

... è difficile capire come mai non si possano applicare gli stessi protocolli per consentire lo svolgimento delle regate "a porte chiuse"', aggiunge il Challenger of Record dell'America's36.Il Challenger of Record dell'America's36 (Cor 36), organizzatore della, ha avanzato da tempo la richiesta all'America'sEvents (Ace) di inoltrare al governo neozelandese, ove necessario, 'una richiesta di esenzione per continuare il programma delle regate ...Luna Rossa è ormai abituata agli attacchi. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con le ingiurie ricevute dalla Gran Bretagna per aver fatto infliggere una sanzione a Ineos Uk a causa di un'ir ...Da che mondo è mondo, chi chiede il rispetto delle regole è sempre dalla parte della ragione. Non sembra però essere così in Prada Cup, dove Luna Rossa è letteralente accerchiata e ingiuriata da tutti ...