Prada Cup 2021 | Luna Rossa | “Sorpresi dalle dichiarazioni dell’Ace | pronti a regatare il 19 febbraio”

"Il team Pirelli è sorpreso dalle dichiarazioni stampa di America's Cup Event (Ace) e da quelle di Ineos Team Uk. Fin dal primo giorno delle attività dei team in Nuova Zelanda, sono stati messi in atto protocolli insieme ad Ace e agli enti governativi. Tutto ciò al fine di garantire ai team ed agli organizzatori di lavorare ai diversi livelli di allerta Covid-19, per continuare la preparazione e per svolgere le regate nell'eventualità di poterle fare a porte chiuse, come avviene per Formula1, Australian Open ed altri eventi. Non si vedono ragioni per cui i team siano autorizzati ad allenarsi durante questo livello di allerta ma le regate non potrebbero aver luogo, seppur a 'porte chiuse' secondo lo stesso protocollo....

In una nota, il team Luna RossaPirelli esprime la sua posizione sulla ripresa delle regate della. "Fin dal primo giorno delle attivita' dei team in Nuova Zelanda, sono stati messi in ...... è difficile capire come mai non si possano applicare gli stessi protocolli per consentire lo svolgimento delle regate "a porte chiuse"', aggiunge il Challenger of Record dell'America's36.Il team Luna Rossa Prada Pirelli è sorpreso dalle dichiarazioni stampa di America’s Cup Event (ACE) e da quella di INEOS Team UK. Fin dal primo giorno delle attività dei team in Nuova Zelanda, sono st ...Luna Rossa, che è focalizzata sulla Coppa e sul risultato sportivo, vuole provare a completare l’opera dopo che si trova in vantaggio 4-0 su Ineos. Quindi vuole tornare il prima possibile in acqua e p ...