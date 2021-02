Potere della pandemia: uomo di 177 chili ne perde 70 e trova l’amore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il mondo di David Weston, uomo di 45 anni residente a Camberley (Surrey, Inghilterra), è crollato alla fine del 2019, quando la moglie ha deciso di divorziare. Per lui è stato un forte trauma che ha cercato di lenire con cibo e alcol. Già fortemente obeso, negli ultimi mesi del 2019, David è passato da 165 a 177 chili. Incurante degli avvisi del suo medico, David continuava a mangiare e bere alcol, perché il suo aspetto non gli dispiaceva ed il suo stile di vita gli permetteva di stare bene con sé stesso. Sebbene l’umore non fosse dei peggiori, l’eccesso di peso gli aveva causato problemi di salute non indifferenti. David aveva la pressione molto alta, ritenzione idrica ed un principio di diabete. La sua vita era a rischio e presto la salute si sarebbe deteriorata in modo repentino e possibilmente letale. A convincerlo che avrebbe dovuto sforzarsi di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il mondo di David Weston,di 45 anni residente a Camberley (Surrey, Inghilterra), è crollato alla fine del 2019, quando la moglie ha deciso di divorziare. Per lui è stato un forte trauma che ha cercato di lenire con cibo e alcol. Già fortemente obeso, negli ultimi mesi del 2019, David è passato da 165 a 177. Incurante degli avvisi del suo medico, David continuava a mangiare e bere alcol, perché il suo aspetto non gli dispiaceva ed il suo stile di vita gli permetteva di stare bene con sé stesso. Sebbene l’umore non fosse dei peggiori, l’eccesso di peso gli aveva causato problemi di salute non indifferenti. David aveva la pressione molto alta, ritenzione idrica ed un principio di diabete. La sua vita era a rischio e presto la salute si sarebbe deteriorata in modo repentino e possibilmente letale. A convincerlo che avrebbe dovuto sforzarsi di ...

TNannicini : Con il suo discorso programmatico, #Draghi detta i tempi del potere: non possiamo più sprecarlo 'nella sola preoccu… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #17febbraio 1600; #GiordanoBruno, condannato a morte per eresia dal Sant'Uffizio, è arso vivo a Campo… - VittorioSgarbi : 'Il potere della chiesa si basa sulla parola non di un virologo, ma di Dio... Il virologo sa e interpreta ciò che v… - Manuel_Storm : RT @InchiostroSimp: «La libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere.» Giordano Bruno Il #17febbraio 1600 fu bruciato vivo… - RobertoTerenzi1 : @AleksLepri Quando forze sovranazionali si impadroniscono del potere come è successo qui da noi gli unici considera… -

Ultime Notizie dalla rete : Potere della Farsi largo a gomitate, oltre il muro delle quote rosa Va sottratto loro il potere della scelta. Come? Con il merito, dimostrando per prima a sé stesse di essere all'altezza, senza sconti da nessuno. Ma questa è la parte più difficile. Perché se c'è una ...

Draghi e la metafora della gondola per l'Italia Per questo ho accolto con grande entusiasmo la decisione del Presidente della Repubblica Sergio ...che mette definitivamente la parola fine al disastroso mito dell'improvvisazione al potere. Si ...

L'inno della Champions e il 'potere della musica', Britten e l'aneddoto su Ronaldo Corriere dello Sport.it McLaren Artura, la prima supercar ibrida plug-in di Woking Sono pochi i costruttori che possono vantare una storia automobilistica e sportiva paragonabile a McLaren. Il marchio inglese è tra i più titolati nella storia del campionato di Formula 1 e la sua pro ...

La scuola resta l’alfa e l’omega per crescere L’ormai celebre «whatever it takes» – costi quel che costi – riferito all’euro e all’Unione europea da Mario Draghi, oggi presidente del Consiglio dei ministri, si unisce al monito sul futuro dei giov ...

Va sottratto loro ilscelta. Come? Con il merito, dimostrando per prima a sé stesse di essere all'altezza, senza sconti da nessuno. Ma questa è la parte più difficile. Perché se c'è una ...Per questo ho accolto con grande entusiasmo la decisione del PresidenteRepubblica Sergio ...che mette definitivamente la parola fine al disastroso mito dell'improvvisazione al. Si ...Sono pochi i costruttori che possono vantare una storia automobilistica e sportiva paragonabile a McLaren. Il marchio inglese è tra i più titolati nella storia del campionato di Formula 1 e la sua pro ...L’ormai celebre «whatever it takes» – costi quel che costi – riferito all’euro e all’Unione europea da Mario Draghi, oggi presidente del Consiglio dei ministri, si unisce al monito sul futuro dei giov ...