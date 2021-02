Poste Italiane, utile 4° trimestre sale a 308 milioni. Distribuirà dividendo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Poste Italiane chiude il quarto trimestre con un utile netto di 308 milioni di euro, in crescita del 18,7% rispetto all’anno precedente, e l’esercizio 2020 con un risultato netto di 1,2 miliardi, in calo del 10,2% rispetto al 2019. Il risultato operativo (EBIT) del quarto trimetre si porta a 280 milioni di euro, in aumento del 19,6% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. “Poste Italiane ha riportato risultati solidi nel quarto trimestre, con tutti i segmenti che hanno contribuito alla progressione della redditività operativa, gettando solide basi per la crescita futura di tutte le nostre attività”, ha commentato l’Amministratore delegato Matteo Del Fante, aggiungendo “siamo pronti ad affrontare il futuro, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) –chiude il quartocon unnetto di 308di euro, in crescita del 18,7% rispetto all’anno precedente, e l’esercizio 2020 con un risultato netto di 1,2 miliardi, in calo del 10,2% rispetto al 2019. Il risultato operativo (EBIT) del quarto trimetre si porta a 280di euro, in aumento del 19,6% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. “ha riportato risultati solidi nel quarto, con tutti i segmenti che hanno contribuito alla progressione della redditività operativa, gettando solide basi per la crescita futura di tutte le nostre attività”, ha commentato l’Amministratore delegato Matteo Del Fante, aggiungendo “siamo pronti ad affrontare il futuro, ...

