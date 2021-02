Porto Juventus, Uribe: «Ronaldo il migliore al mondo. Bianconeri grande squadra» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mateus Uribe ha parlato in vista di Porto-Juventus di questa sera Mateus Uribe, centrocampista colombiano del Porto, ha parlato ai canali ufficiali del club lusitano in avvicinamento al match di Champions con la Juventus. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 MATCH – «Il mister e il suo staff hanno studiato bene i nostri avversari e ci hanno dato le giuste indicazioni. Giocheremo contro una grande squadra che ha giocatori di enorme esperienza, che hanno disputato tante volte la Champions League. Forse a noi questo manca ma abbiamo giocatori di grande qualità e personalità, siamo umili ma anche ambiziosi». AFFRONTARE Ronaldo – «Per me è un orgoglio. È un giocatore che ho sempre ammirato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mateusha parlato in vista didi questa sera Mateus, centrocampista colombiano del, ha parlato ai canali ufficiali del club lusitano in avvicinamento al match di Champions con la. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 MATCH – «Il mister e il suo staff hanno studiato bene i nostri avversari e ci hanno dato le giuste indicazioni. Giocheremo contro unache ha giocatori di enorme esperienza, che hanno disputato tante volte la Champions League. Forse a noi questo manca ma abbiamo giocatori diqualità e personalità, siamo umili ma anche ambiziosi». AFFRONTARE– «Per me è un orgoglio. È un giocatore che ho sempre ammirato ...

