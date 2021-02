Porto-Juventus stasera in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Porto-Juventus rappresenterà il primo atto degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021, con i bianconeri chiamati a trovare un risultato positivo in territorio lusitano. I Portoghesi ospiteranno la Vecchia Signora al ‘Do Dragao’, con l’obiettivo di non subire reti, potenzialmente decisive per i risvolti della qualificazione ai quarti. Gli uomini scelti da Andrea Pirlo dovranno invece mostrare personalità, su un palcoscenico non semplice da calcare, con Cristiano Ronaldo come leader carismatico e tecnico. L’incontro di disputerà oggi, mercoledì 17 febbraio, dalle ore 21.00. Porto-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Uno (Canale 201 di Sky), dunque non sarà possibile seguire la sfida in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021)rappresenterà il primo atto degli ottavi di finale della, con i bianconeri chiamati a trovare un risultato positivo in territorio lusitano. Ighesi ospiteranno la Vecchia Signora al ‘Do Dragao’, con l’obiettivo di non subire reti, potenzialmente decisive per i risvolti della qualificazione ai quarti. Gli uomini scelti da Andrea Pirlo dovranno invece mostrare personalità, su un palcoscenico non semplice da calcare, con Cristiano Ronaldo come leader carismatico e tecnico. L’incontro di disputerà oggi, mercoledì 17 febbraio, dalle ore 21.00.sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Uno (201 di Sky), dunque non sarà possibile seguire la sfida in ...

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - juventibus : ??LA CARRELLATA DEL 17 FEBBRAIO?? ???? Tutto su PORTO vs JUVENTUS ?? Rimpianto MOISE KEAN? ?? La carica di RONALDO Ques… - AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: ?? #Bonucci out per almeno due settimane a causa di un problema muscolare: punterà a tornare in campo con la Lazio o più… -