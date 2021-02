Porto-Juventus, Ravanelli: “Sfida ostica, assenze di Cuadrado e Arthur pesanti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fabrizio Ravanelli ha concesso un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, esplicitando le proprie impressioni in vista di Porto-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. L’ex attaccante bianconero ha esaltato le qualità dei bianconeri, seppur abbia preferito metterli in guardia dal valore specifico dei lusitani, squadra difficile da affrontare. Ravanelli ha inoltre considerato le potenzialità della Juventus, considerando la possibilità che l’organico guidato da Andrea Pirlo possa raggiungere i quarti di finale della Champions League 2020/2021, edizione condizionata dall’emergenza Coronavirus. “Bisogna stare attenti, ho seguito molto il Porto ed è ostico. Carattere, ripartenze con attaccanti veloci: servirà una grande partita. Con la rosa al completo, se ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fabrizioha concesso un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, esplicitando le proprie impressioni in vista di, andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. L’ex attaccante bianconero ha esaltato le qualità dei bianconeri, seppur abbia preferito metterli in guardia dal valore specifico dei lusitani, squadra difficile da affrontare.ha inoltre considerato le potenzialità della, considerando la possibilità che l’organico guidato da Andrea Pirlo possa raggiungere i quarti di finale della Champions League 2020/2021, edizione condizionata dall’emergenza Coronavirus. “Bisogna stare attenti, ho seguito molto iled è ostico. Carattere, ripartenze con attaccanti veloci: servirà una grande partita. Con la rosa al completo, se ...

