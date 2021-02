Porto-Juventus | Pirlo | “Morata è svenuto negli spogliatoi”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’attaccante Alvaroha giocato al limite ed èo, è quanto confermato anche dall’allenatore Andrea. Brutta prestazione dellanell’andata degli ottavi di finale di Champions League, 2-1 nella sfida contro il. Tutto si deciderà al ritorno, ma i bianconeri dovranno cambiare passo. Intervistato ai microfoni di Sky Sportha dichiarato: “Alvaro non è al meglio. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno, quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Ha avuto uno svenimento, non era al meglio”. Larecrimina: proteste per il rigore non concesso su Cristiano Ronaldo VIDEO2-1, ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - BiancoRossi1979 : RT @Ruttosporc: La Juventus sotto col Porto è una non-notizia: hanno le stesse Champions League e l'ultima del Porto è più recente dell'ult… - Gobbo37 : @LKinoshi Però adesso cominciano ad essere troppi i rigori non dati a nostro favore Juve Real Madrid andata su Cuad… -

Se Chiesa è stato tra i pochi bianconeri a salvarsi è perché i pochi palloni che ha avuto in fase avanzata li ha spesso resi un pericolo per il. Al 16' sulla destra, servito da Alex Sandro dall'...Il 2 - 1 nell'andata degli ottavi di Champions è stata una partita tutta in salita, e Pirlo lo dice a chiare lettere: "L'approccio è diventato sbagliato dopo avere preso il gol, perché ci sono mancate ...Una brutta Juventus perde per 2-1 in casa del Porto nel match di andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. Dopo le reti di Taremi e Marega in apertura dei due tempi, Chiesa regal ...Sprofondo bianconero ad Oporto. La Juventus, cade per 2-1 in casa del Porto nel match di andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. All'Estádio do Dragão la squadra di mister Pirl ...