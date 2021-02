Porto-Juventus, Paratici: “Concentrati come con il Lione. Dybala? Lo aspettiamo con ansia, Morata…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "In Champions si è sempre Concentrati, a Lione lo siamo stati ma non abbiamo disputato una grande gara e abbiamo perso, anche se immeritatamente. In Champions contano i dettagli"."Sono queste le parole del Managing Director Football Area della Juventus Fabio Partici che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara di Porto-Juventus, si è soffermato a parlare della sfida di questa sera e delle tante assenze per Andrea Pirlo: una su tutte, quella di Paulo Dybala."Dybala ha vissuto un anno particolare, è stato sfortunato, lo aspettiamo con ansia, è un giocatore importante, ha segnato quasi 100 gol con la Juve, nella seconda parte di stagione può esserci utile. Morata sta meglio, i problemi fisici sono normali, abbiamo giocato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "In Champions si è sempre, alo siamo stati ma non abbiamo disputato una grande gara e abbiamo perso, anche se immeritatamente. In Champions contano i dettagli"."Sono queste le parole del Managing Director Football Area dellaFabio Partici che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara di, si è soffermato a parlare della sfida di questa sera e delle tante assenze per Andrea Pirlo: una su tutte, quella di Paulo."ha vissuto un anno particolare, è stato sfortunato, locon, è un giocatore importante, ha segnato quasi 100 gol con la Juve, nella seconda parte di stagione può esserci utile. Morata sta meglio, i problemi fisici sono normali, abbiamo giocato ...

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - tancredipalmeri : Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI… - SergioSarres : RT @Alessan30852990: A Sky purché non si parli di Juventus hanno parlato anche del magazziniere del Porto. #PortoJuventus #UCL - RomaoSCP : Porto 1-1 Juventus Chiesa marca -