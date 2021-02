Porto-Juventus, ore 21.00: le probabili formazioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le probabili scelte di formazione di Conceiçao e Pirlo in vista dell'andata degli ottavi, in programma questa sera: pochi dubbi per entrambi i tecnici. Leggi su 90min (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lescelte di formazione di Conceiçao e Pirlo in vista dell'andata degli ottavi, in programma questa sera: pochi dubbi per entrambi i tecnici.

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - DimaSiren28 : RT @juventusfc: ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - StefaniaStefyss : RT @GoalItalia: Dopo l'eliminazione subita nella passata stagione per mano del Lione, la Juventus non può sbagliare contro il Porto ?? [@rom… -