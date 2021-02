Porto-Juventus | i bianconeri ripartono da Oporto | sarà la partita della volta?

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si avvicina il fischio d’inizio di, sfida valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League. Teatro dell’incontro,lo stadio Do Dragao di O, che ospiterà un match sulla carta abbordabile per i, ma di certo da non prendere sotto gamba. Le recenti esperienze contro Ajax e Lione insegnano che in questa competizione i pronostici possono essere sovvertiti, soprattutto qualora si scendesse in campo non con la giusta mentalità. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla bruciante sconfitta incassata al Maradona di Napoli e vuole riscattarsi, fornendo soprattutto una prestazione all’altezza delle aspettative. Per i campioni d’Italia si tratta di uno snodo fondamentale per capire i reali valori del gruppo e per capire fin dove può spingersi la ...