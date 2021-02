Porto-Juventus, dove vederla. Assalto alla Champions (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ronaldo e compagni per il grande sogno. Primo ostacolo i dragoes di Conceiçao Porto-Juventus, dove vederla Porto-Juventus, dove vederla Porto-Juventus, dove vederla – Finalmente l’Europa che conta. Questa sera per la Juventus di Andrea Pirlo inizierà un’altra Champions League, quella delle fasi finali che arriva ad assegnare la coppa dalle grandi orecchie, la più ambita da ogni bianconero, calciatore e tifoso che sia. Inutile girarci intorno. Questo è il grande obiettivo stagionale della squadra che ha vinto lo scudetto nelle ultime nove stagioni ma che non alza il trofeo della massima competizione continentale dal 1996. Per farlo, torna in campo il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ronaldo e compagni per il grande sogno. Primo ostacolo i dragoes di Conceiçao– Finalmente l’Europa che conta. Questa sera per ladi Andrea Pirlo inizierà un’altraLeague, quella delle fasi finali che arriva ad assegnare la coppa dalle grandi orecchie, la più ambita da ogni bianconero, calciatore e tifoso che sia. Inutile girarci intorno. Questo è il grande obiettivo stagionale della squadra che ha vinto lo scudetto nelle ultime nove stagioni ma che non alza il trofeo della massima competizione continentale dal 1996. Per farlo, torna in campo il ...

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - tancredipalmeri : Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI… - Despair106 : @yodabetsosyal porto 0-1 juventus ferdi1230 #yodabetsosyal @ErkocO @PaulaSellwood @AbbeyGibbons @cowgirlalways1 @nycdancecostume - PassioneCalc10 : RT @dariopergolizzi: Il Porto è una squadra solida che sa adattarsi all'avversario. Ho scritto qualche riga per sintetizzare i loro diversi… -