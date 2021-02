Porto-Juventus, Condò: “Nel finale era rigore, ma prestazione disastrosa dei bianconeri” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Disastro la Juventus stasera, una ‘Chiesa’ nel deserto. Nel finale secondo me era rigore, ma prestazione della Juventus disastrosa”. Queste le dichiarazioni del giornalista Paolo Condò intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara tra Porto e Juventus finita 2-1 per i Portoghesi e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. “Inaccettabile”, il commento sia di Costacurta che di Capello. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Disastro lastasera, una ‘Chiesa’ nel deserto. Nelsecondo me era, madella”. Queste le dichiarazioni del giornalista Paolointervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara trafinita 2-1 per ighesi e valida per l’andata degli ottavi didi Champions League. “Inaccettabile”, il commento sia di Costacurta che di Capello. SportFace.

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - sportface2016 : #PortoJuventus, #Chiesa: 'Approccio ci ha condizionato, ma al ritorno sarà un'altra #Juve' #Ucl #ChampionsLeague - seyimarvin : RT @MalikGCFR: Juventus in the Mud, Ronaldo in the Porto Porto ???? -