Porto-Juventus | Capello | “A Napoli un brutto ko | in Champions League serve concentrazione Assenza Bonucci? Rispondo così”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel corso del format "Sky Sport", l'ex tecnico di Milan e, Fabio, ha commentato il momento della squadra bianconera, che oggi scende in campo per gli ottavi di finale dicontro il, dopo la sconfitta rimediata sabato scorso al "Diego Armando Maradona", contro il. Di seguito le dichiarazioni del "Don Fabio", in qualità di opinionista."Quella è stata una battuta d'arresto, innon puoi permetterti la stessa disattenzione. Nel secondo tempo ho visto una buona gara della, questa sera sarà difficile. Ildifende bene e concede poco. Sarà importante il centrocampo".ha poi commentato le pesanti assenze, in fase di manovra, ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - thatguynonato : Porto Juventus que seca hahaha - mesquitaa39 : RT @FCPorto: ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Poco prima dell'inizio della sfida contro il, l'ex Furia Ceca e ora vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha commentato la stagione della, giudicandola in modo tutto sommato positivo: 'Ci sono assenze importanti, ma non può ...Sono state finalmente annunciate le formazioni ufficiali di, partita valida per l'andata degli Ottavi di finale di Champions League. Pirlo sceglie Kulusevski che gioca in attacco accanto a Ronaldo: in panchina Morata. In difesa Chiellini - De ...Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma. In ...Mercoledì 17 febbraio 2021 • La Gazzetta dello Sport • Corriere dello Sport @Gazzetta_it… -. Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello LeBron fa grandi i Lakers anche senza Davis. La Gazzetta dello S ...