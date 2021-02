Porto-Juventus | ancora gol al primo minuto | stavolta è Marega | 2-0 VIDEO

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Un vecchio detto che può essere applicato benissimo alladi questa sera: dopo il gol subito aldeltempo, arriva anche quello del secondo tempo:che, tutto solo, non sbaglia e batte Szczesny siglando la rete del 2-0. Adesso per Ronaldo e compagni si fa durissima. In alto il. SportFace.

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - tigreromcy : RT @ChampionsLeague: GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - UCLeo5 : RT @ChampionsLeague: GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL -

