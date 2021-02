Porto-Juventus 2-1: i bianconeri cominciano male gli ottavi di Champions, il gol di Chiesa evita guai più seri (Di giovedì 18 febbraio 2021) ottavi di finale di Champions League complicati per la Juventus nella gara d’andata: solo il gol di Federico Chiesa salva Pirlo e lascia intatte le speranze dei bianconeri in vista del ritorno. Finisce 2-1 a OPorto contro i Dragones, che mettono ko la Juventus con due gol, uno per tempo. Inizia Taremi che approfitta di una letale ingenuità di Betancur e mette il pallone in rete poco dopo il primo minuto, firmando così il vantaggio. La ripresa se possibile è ancora più traumatizzante per i ragazzi di Pirlo: a 23 secondi dal fischio dell’arbitro tocca stavolta a Marega segnare e raddoppiare lo choc. A ridare la speranza per la gara di ritorno, comunque complicata, è appunto Chiesa che segna un gol di potenza. Un intervento da rigore su Ronaldo nei minuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)di finale diLeague complicati per lanella gara d’andata: solo il gol di Federicosalva Pirlo e lascia intatte le speranze deiin vista del ritorno. Finisce 2-1 a Ocontro i Dragones, che mettono ko lacon due gol, uno per tempo. Inizia Taremi che approfitta di una letale ingenuità di Betancur e mette il pallone in rete poco dopo il primo minuto, firmando così il vantaggio. La ripresa se possibile è ancora più traumatizzante per i ragazzi di Pirlo: a 23 secondi dal fischio dell’arbitro tocca stavolta a Marega segnare e raddoppiare lo choc. A ridare la speranza per la gara di ritorno, comunque complicata, è appuntoche segna un gol di potenza. Un intervento da rigore su Ronaldo nei minuti ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - sportface2016 : #PortoJuventus, #Chiesa: 'Approccio ci ha condizionato, ma al ritorno sarà un'altra #Juve' #Ucl #ChampionsLeague - seyimarvin : RT @MalikGCFR: Juventus in the Mud, Ronaldo in the Porto Porto ???? -