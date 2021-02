Porto - Juve dalle 21 diretta live Formazioni | gioca Kulusevski con Ronaldo | Morata in panchina

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - tutunamayant : @BoslukAriyoGala juve 4 porto 1 dortmun 3 sevilla 2 - LucaCogno2 : @Novastadio io vi dico che stasera la mia Juve dal Portogallo contro il porto vincerà 2 a 1 Luca la Morra Cuneo. -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juve

FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Tecatico; Marega, Taremi. All.: Sergio Concecaio.(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, ...'Leo ha accusato un problemino oggi - spiega Pirlo in conferenza alla vigilia della partita con il- , Ramsey è a disposizione, anche Dybala partirà con noi ma è ancora lontano dalla migliore ...È la Juventus la prima italiana ad essere impegnata in campo europeo. La squadra di Pirlo stasera se la dovrà vedere con il Porto dell'ex Lazio Sergio Conceicao ...Secondo successo consecutivo per il Como di mister Giacomo Gattuso. Gli azzurri, oggi pomeriggio impegnati a Crema contro la Pergolettese, si sono infatti imposti per 2-1. Domenica scorsa al Sinigagli ...