Porto commerciale Salerno, operazione straordinaria della Polizia Stradale

Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Ha preso il via dalle prime ore di questa mattina un servizio straordinario di controllo ad opera degli agenti della Polizia Stradale di Salerno che riguarda il Porto commerciale di Salerno. Da sempre considerato crocevia per scambi illeciti, lo scalo commerciale finisce oggi sotto la lente di ingrandimento della Polizia Stradale di Salerno che sta verificando con l'ausilio di quattro pattuglie ed il supporto del nucleo elicotteri i mezzi in entrata e in uscita dallo scalo commerciale di Salerno. Gli agenti controllano i documenti di ...

