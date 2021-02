Porta a Porta 25 anni: le anticipazioni e gli ospiti dello speciale su Rai 1 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Porta a Porta compie 25 anni e per l’occasione Rai 1 gli dedica una puntata speciale, in diretta questa sera – 17 febbraio 2021 – dalle 22.20, condotta ovviamente da Bruno Vespa. Ecco le anticipazioni e gli ospiti. Bruno Vespa rivivrà un quarto di secolo di storia italiana con le testimonianze di leader politici e protagonisti dell’informazione, della cronaca e dello spettacolo. Per far iniziare questo speciale di Porta a Porta alle 22.20 (quella che era la seconda serata di qualche anno fa), il consueto appuntamento con I Soliti Ignoti, il gioco di Amadeus, si allungherà e durerà circa due ore, dalle 20.30 in poi. Dal “Contratto con gli italiani” ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021)compie 25e per l’occasione Rai 1 gli dedica una puntata, in diretta questa sera – 17 febbraio 2021 – dalle 22.20, condotta ovviamente da Bruno Vespa. Ecco lee gli. Bruno Vespa rivivrà un quarto di secolo di storia italiana con le testimonianze di leader politici e protagonisti dell’informazione, della cronaca espettacolo. Per far iniziare questodialle 22.20 (quella che era la seconda serata di qualche anno fa), il consueto appuntamento con I Soliti Ignoti, il gioco di Amadeus, si allungherà e durerà circa due ore, dalle 20.30 in poi. Dal “Contratto con gli italiani” ...

