Porsche 911 GT3 - Fedeltà al flat six aspirato - VIDEO

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La quarta generazione della911 GT3 debutta dopo una lunga attesa da parte degli appassionati ed è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 172.587 euro. La 992 non era ancora entrata nel mondo delle GT, ma ora lo fa con il modello più classico della serie, intenzionato a mantienere inalterata la caratteristica principale di tutte le generazioni dal 1999 a oggi: il motore. La prima volta delle sospensioni a doppio braccio. Forte dell'esperienza accumulata nelle competizioni con le versioni Cup, R e RSR, la nuova GT3 compie un passo avanti decisivo nello sviluppo tecnico introducendo le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante, viste fino a oggi solo sui modelli da competizione. Questo schema è abbinato di serie all'asse sterzante posteriore per aumentare la stabilità alle alte velocità e migliorare l'agilità a quelle ...