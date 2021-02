Porno, chi sono i vip più cercati in chiave xxx (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel mondo del Porno, ci sono circuiti ufficiali, industrie di settore e, perfino, premiazioni simil-Oscar come gli AVN Awards. Eppure, tutto questo non basta, nel senso che le persone insistono a cercare contenuti a luci rosse che riguardino le celebrità. Oddio, si sa che il tradimento sognato nell'ambito delle fantasie erotiche, per molti ha le parvenze di una o più celebrità, ma da qui a cercare la cosa in rete, sa di fissazione o peccato di voyeurismo. Il sito di e-commerce OnBuy.com, dotato di dipartimento dedicato a sex toy e giochi erotici, ha rilevato che ci sono 153.000 ricerche mensili su Google con la keyword Porno associata alle celebrità. Così si è rivolto ad Ahrefs per analizzare queste ricerche insistenti e cercare d capire il curioso fenomeno. La ricerca ha preso inizialmente in considerazione un elenco ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel mondo del, cicircuiti ufficiali, industrie di settore e, perfino, premiazioni simil-Oscar come gli AVN Awards. Eppure, tutto questo non basta, nel senso che le persone insistono a cercare contenuti a luci rosse che riguardino le celebrità. Oddio, si sa che il tradimento sognato nell'ambito delle fantasie erotiche, per molti ha le parvenze di una o più celebrità, ma da qui a cercare la cosa in rete, sa di fissazione o peccato di voyeurismo. Il sito di e-commerce OnBuy.com, dotato di dipartimento dedicato a sex toy e giochi erotici, ha rilevato che ci153.000 ricerche mensili su Google con la keywordassociata alle celebrità. Così si è rivolto ad Ahrefs per analizzare queste ricerche insistenti e cercare d capire il curioso fenomeno. La ricerca ha preso inizialmente in considerazione un elenco ...

