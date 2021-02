Ponte Genova | extracosti per 14 | 7 mln | incide il Covid

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nuovodicosterà 14,7 milioni in più rispetto al previsto. E' quanto emerge dalla conclusione della procedura di accordo bonario in corso d'opera relativa all'appalto di costruzione. ...

marcomorini72 : RT @matteosalvinimi: ...Il completamento o avvio dell’Alta Velocità e del sistema ferroviario (Tav, Brescia-Padova, Palermo-Catania-Messina… - riccardofasan15 : RT @matteosalvinimi: ...Il completamento o avvio dell’Alta Velocità e del sistema ferroviario (Tav, Brescia-Padova, Palermo-Catania-Messina… - GBaitelli : RT @matteosalvinimi: ...Il completamento o avvio dell’Alta Velocità e del sistema ferroviario (Tav, Brescia-Padova, Palermo-Catania-Messina… - ManfrediPotenti : RT @matteosalvinimi: ...Il completamento o avvio dell’Alta Velocità e del sistema ferroviario (Tav, Brescia-Padova, Palermo-Catania-Messina… - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: ...Il completamento o avvio dell’Alta Velocità e del sistema ferroviario (Tav, Brescia-Padova, Palermo-Catania-Messina… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova

Genova24.it

Il nuovodicosterà 14,7 milioni in più rispetto al previsto. E' quanto emerge dalla conclusione della procedura di accordo bonario in corso d'opera relativa all'appalto di costruzione. Si tratta ......sostituirà letteralmente la sede ferroviaria attuale per consentire di collegare il porto di... Più impattante, almeno a livello visivo, sarà la demolizione e ricostruzione delferroviario ...Il nuovo ponte di Genova costerà 14,7 milioni in più rispetto al previsto. E' quanto emerge dalla conclusione della procedura di accordo bonario in corso d'opera relativa all'appalto di costruzione. S ...L'aumento dei costi determinato principalmente dal covid. L'accordo tra costruttori e commissario evita il contenzioso ...