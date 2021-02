Pollo al pesto e mandorle

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Come preparare il : Prendere ile privarlo degli ossicini e della parte grassa; dividere in 4 fette e abbattere con il pestacarne. Prendere e pestare, in un mortaio, i pinoli e l’aglio; aggiungere una manciata di basilico. Frullare il tutto con una manciata di sale grosso; aggiungere il parmigiano grattugiato e 100ml di olio extravergine di oliva a filo e mescolare. Su un piano da lavoro: stendere i Articolo completo: dal blog SoloDonna