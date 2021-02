Politica estera, Draghi: “Questo governo sarà convintamente europeista e atlantista” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (askanews) – “Questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal dopoguerra, in un percorso che ha portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. Profonda è la nostra vocazione a favore di un multilateralismo efficace, fondato sul ruolo insostituibile delle Nazioni Unite. Resta forte la nostra attenzione e proiezione verso le aree di naturale interesse prioritario, come i Balcani, il Mediterraneo allargato, con particolare attenzione alla Libia e al Mediterraneo orientale, e all’Africa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato durante il discorso per la fiducia al ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (askanews) – “, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal dopoguerra, in un percorso che ha portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. Profonda è la nostra vocazione a favore di un multilateralismo efficace, fondato sul ruolo insostituibile delle Nazioni Unite. Resta forte la nostra attenzione e proiezione verso le aree di naturale interesse prioritario, come i Balcani, il Mediterraneo allargato, con particolare attenzione alla Libia e al Mediterraneo orientale, e all’Africa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioal Senato durante il discorso per la fiducia al ...

ivanscalfarotto : La politica estera del #governo delineata da #Draghi. Protagonisti in UE, NATO e nei fori multilaterali. Vicina ag… - alexbarbera : La condizione di donne e giovani è la peggiore in Europa, tocca occuparsene. Basta con le ambiguità in politica est… - FrancescoLollo1 : Governo degli migliori? #Speranza, in un Paese con il più alto tasso di mortalità da Covid in Europa? Che ha sosten… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???? Corso online 'La #Cina di #Xi' - 15 videolezioni - Slides appositamente create - Materiali didattici di supporto s… - askanews_ita : La politica estera di Draghi (in breve) -