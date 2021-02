Politano: «Si sono dette tante sciocchezze, la squadra è sempre stata col mister» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Matteo Politano ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa prima della sfida contro il Granada Quanto è diversa questa stagione? «È più difficile perché c’è poco tempo tra una partita e l’altra, ma il bello del calcio è giocare ogni tre giorni e cerchiamo di farci trovare pronti» Il ritmo del calcio spagnolo ti è congeniale? «Non penso sia uno stimolo, bensì uno stile di gioco. Le spagnole ti affrontano sempre a viso aperto, lasciano spazi per farti giocare» È il tuo migliore anno? «Penso sia anche una questione di maturità, a Sassuolo e all’Inter sono cresciuto molto: ma da quando sono a Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. Non sono più un ragazzino, perciò è meglio per tutti che faccia bene» L’abbraccio era la gioia o aveva un altro significato? «Aveva ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Matteoha risposto ad alcune domande in conferenza stampa prima della sfida contro il Granada Quanto è diversa questa stagione? «È più difficile perché c’è poco tempo tra una partita e l’altra, ma il bello del calcio è giocare ogni tre giorni e cerchiamo di farci trovare pronti» Il ritmo del calcio spagnolo ti è congeniale? «Non penso sia uno stimolo, bensì uno stile di gioco. Le spagnole ti affrontanoa viso aperto, lasciano spazi per farti giocare» È il tuo migliore anno? «Penso sia anche una questione di maturità, a Sassuolo e all’Intercresciuto molto: ma da quandoa Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. Nonpiù un ragazzino, perciò è meglio per tutti che faccia bene» L’abbraccio era la gioia o aveva un altro significato? «Aveva ...

