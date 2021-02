Pnrr | industria e lavoro Le proposte di Paganetto e del Gruppo dei 20

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per la politicale è necessario un “focus” L’Unione Europea aveva fino a ieri l’unico focus nella concorrenza e nel mercato unico. Il Next Generation EU segna l’adozione di una precisa politicale. Green e Digitale ne sono l’espressione principale per l’effetto che essi possono avere su innovazione e competitività. L’intervento Green non si risolve cioè nell’incentivo del 110% per chi la realizza nella propria abitazione un intervento di efficienza energetica, ma va utilizzato negli interventi a favore del sistema produttivo come driver di competitività. Green e digitale sono il focus della politicale adottato dalla UE. Il piano Transizione 4.0, previsto dal, è in linea con questo indirizzo attraverso lo strumento del credito d’imposta e uno stanziamento di 19 miliardi, cui si ...