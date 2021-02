orizzontescuola : Pittoni (Lega): “Siamo all’anno zero della scuola, occorre stabilizzare 200mila precari” [VIDEO INTERVISTA] - michele_pittoni : @bobogiac Io invece faccio gli auguri a una coalizione che superi la Lega. Il resto si fa con le alleanze. IV o gov… - michele_pittoni : @AlbertoLetizia2 @La_manina__ Non importa che peschi, la cosa principale è che la coalizione superi la Lega, poi si faranno le alleanze. -

Ultime Notizie dalla rete : Pittoni Lega

Orizzonte Scuola

Circola anche la 'suggestione' Lorenzo Fioramonti, già Ministro prima di Azzolina, e quella di Mario, il responsabile scuola dellache potrebbe rappresentare il ruolo attivo che il ...Il Senatorevanta l'ultra decennale esperienza di politica scolastica maturata in qualità di Responsabile Scuola della, è stato Presidente e attualmente Vice della VII Commissione ...17 feb 2021 - La proposta andrebbe incontro alle richieste dell’intero comparto, dalla discografia alla musica dal vivo ...Governo Draghi interverrà per portare in cattedra circa 150 mila docenti precari. Il Senatore Pittoni (Lega) propone la ricetta per farlo.