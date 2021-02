Pirlo, la probabile formazione anti Porto: blindare la difesa per passare il turno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torna l’Europa e con essa ritornano i problemi per i bianconeri. Nelle ultime due stagioni la Juventus si è presentata all’appuntamento con gli ottavi di finale in condizioni non ottimali dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Massimiliano Allegri, nella stagione 2018/2019 la prima con Cristiano Ronaldo in rosa, agli ottavi di finale della competizione europea si trovò di fronte l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il Cholo, nella gara di andata in scena al Wanda Metropolitano, diede una vera e propria lezione tattica agli uomini di Allegri. La partita terminò 2-0 con le reti di Gimenez al 78° e del neo nerazzurro Godin al minuto 83: in cinque minuti riuscirono ad infilare Szczesny facendo esplodere di gioia la nuova casa dei Colchoneros. La Juventus fu costretta a fare l’impresa e al ritorno grazie ad un indemoniato Cristiano Ronaldo (tripletta), riuscirono ad ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torna l’Europa e con essa ritornano i problemi per i bianconeri. Nelle ultime due stagioni la Juventus si è presentata all’appuntamento con gli ottavi di finale in condizioni non ottimali dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Massimiliano Allegri, nella stagione 2018/2019 la prima con Cristiano Ronaldo in rosa, agli ottavi di finale della competizione europea si trovò di fronte l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il Cholo, nella gara di andata in scena al Wanda Metropolitano, diede una vera e propria lezione tattica agli uomini di Allegri. La partita terminò 2-0 con le reti di Gimenez al 78° e del neo nerazzurro Godin al minuto 83: in cinque minuti riuscirono ad infilare Szczesny facendo esplodere di gioia la nuova casa dei Colchoneros. La Juventus fu costretta a fare l’impresa e al ritorno grazie ad un indemoniato Cristiano Ronaldo (tripletta), riuscirono ad ...

infoitsport : Champions: stasera tocca alla Juventus. La probabile formazione di Pirlo contro il Porto - LuigiPortioli : @despecialuan @guich76 Ricky ma la probabile formazione l’hanno fatta i giornalisti... non l’ha fatta Pirlo. Quindi… - infoitsport : Probabile formazione Juventus, per Pirlo scelte quasi obbligate - SmorfiaDigitale : Porto-Juve, la probabile formazione di Pirlo: c un ballottaggio - Dalla_SerieA : Porto-Juve, la probabile formazione di Pirlo: c’è un ballottaggio - -