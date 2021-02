“Pirlo da dimissioni” | reazioni furiose al ko della Juve

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lantus perde 2-1 il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League e su Twitter i tifosi si scatenano contro. Non è chiaramente un segreto che lantus punti a tornare grande in Europa vincendo il trofeo più ambito, ma il cammino nelle fasi finali non sembra cominciare nel migliore dei modi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

franpiace : @GiacomoConcas Un disastro su tutta la linea. Se Pirlo fosse una persona seria stasera per prima cosa darebbe le di… - flavio_dog : @juventusfc @federicochiesa Pirlo torna a casa subito !! Fai la persona seria metti le dimissioni - serdaryavuz1903 : @juventusfc @federicochiesa Hey pirlo dimissioni , lasciare questa squadra ! - pilastro82 : Dimissioni @Pirlo_official ? - Salvato42493644 : @Pirlo_official fai la cosa giusta per la juve, rassegna le dimissioni -

...a meno che non arrivi l'esonero - per poi rassegnare le propriea fine maggio. Quale futuro per lui? Non è un mistero che la Juventus abbia pensato a Zidane, ma la svolta ottenuta da...Non senza polemiche, con quelleda allenatore annunciate il 14 luglio quando il ritiro ... Per qualche ora si vocifera di un ritorno del tecnico, ma alla fine Agnelli punta su. Lo ...Dopo le dimissioni di Luciano Foschi, il Carpi è nuovamente costretto a cercare un tecnico. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la decisione.Beh, a saperlo mi sarei fermato di più all’Allianz Stadium. Da quanto letto, il divertimento (sono ironico) si è manifestato tutto dopo il 90’… In effetti, la ...