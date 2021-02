"Pippone prevedibile". Maria Giovanna Maglie, "la sua religione": attacco brutale a Draghi (e inquietante sospetto) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Maria Giovanna Maglie senza mezzi termini. La giornalista è rimasta insoddisfatta dal primo discorso di Mario Draghi. Quello al Senato in occasione della fiducia. "Deludente Super Mario Show - esordisce su Twitter poco soft -. Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l' emergenza? Pippone sull'Europa prevedibile, denota l'appartenenza una religione molto rigida. Io sono e resto laica".Il neo presidente del Consiglio (in attesa appunto della fiducia alle Camere) ha messo nero su bianco la linea da percorrere: "Nei nostri rapporti internazionali questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell'Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)senza mezzi termini. La giornalista è rimasta insoddisfatta dal primo discorso di Mario. Quello al Senato in occasione della fiducia. "Deludente Super Mario Show - esordisce su Twitter poco soft -. Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l' emergenza?sull'Europa, denota l'appartenenza unamolto rigida. Io sono e resto laica".Il neo presidente del Consiglio (in attesa appunto della fiducia alle Camere) ha messo nero su bianco la linea da percorrere: "Nei nostri rapporti internazionali questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell'Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal ...

zazoomblog : Pippone prevedibile. Maria Giovanna Maglie la sua religione: attacco brutale a Draghi (e inquietante sospetto) -… - Rudyrugantino14 : RT @mgmaglie: Deludente #SuperMarioShow Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l' emergenza? Pippone sull'Eur… - Bianca34874951 : RT @mgmaglie: Deludente #SuperMarioShow Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l' emergenza? Pippone sull'Eur… - giulio55 : RT @mgmaglie: Deludente #SuperMarioShow Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l' emergenza? Pippone sull'Eur… - Zampaglion : RT @mgmaglie: Deludente #SuperMarioShow Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l' emergenza? Pippone sull'Eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Pippone prevedibile Draghi: Maglie, 'discorso deludente e vago da consumato professionista' - Sardiniapost.it SardiniaPost Draghi: Maglie, 'discorso deludente e vago da consumato professionista' Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Deludente SuperMarioShow. Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l'emergenza? Pippone sull'Europa prevedibile, denota l'appartenenza una relig ...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Deludente SuperMarioShow. Discorso di grande vaghezza come da consumato professionista. Dov'è l'emergenza? Pippone sull'Europa prevedibile, denota l'appartenenza una relig ...