Pioli | «In Europa il Milan ha sempre primeggiato Sul derby…»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di domani contro lo Stella Rossa. Queste le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Sull'Europa League – «In Europa questo club ha sempre primeggiato, abbiamo fatto tanto per essere qua, adesso arrivano le partite che contano. Vogliamo cercare di essere una sorpresa anche in questa competizione» Sul periodo – «E' un periodo ricco di impegni, dove ruotare i giocatori sarà importante. Ho la fortuna di avere quasi tutti a disposizione per poter schierare una squadra molto competitiva, poi ...

