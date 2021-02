Pioli: “Contro lo Spezia non abbiamo giocato da Milan, voltiamo pagina” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League Contro la Stella Rossa. “Siamo contenti di essere in Europa, e del cammino che abbiamo fatto fin qui, la squadra deve sentire la voglia di superare gli ostacoli, vogliamo essere la sorpresa in Europa”. Sulla sconfitta Contro lo Spezia: “Bisogna guardare avanti e lo abbiamo sempre fatto. Non conta niente quello che hai fatto in precedenza, abbiamo fatto le nostre valutazioni, e vogliamo partire subito bene con la Stella Rossa, loro giocano un buon calcio e vogliamo essere preparati”. Sul derby: “abbiamo voluto essere qui in Europa dopo tanti sacrifici e quindi siamo contenti di giocare in Europa, poi ci sarà il tempo necessario ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa Leaguela Stella Rossa. “Siamo contenti di essere in Europa, e del cammino chefatto fin qui, la squadra deve sentire la voglia di superare gli ostacoli, vogliamo essere la sorpresa in Europa”. Sulla sconfittalo: “Bisogna guardare avanti e losempre fatto. Non conta niente quello che hai fatto in precedenza,fatto le nostre valutazioni, e vogliamo partire subito bene con la Stella Rossa, loro giocano un buon calcio e vogliamo essere preparati”. Sul derby: “voluto essere qui in Europa dopo tanti sacrifici e quindi siamo contenti di giocare in Europa, poi ci sarà il tempo necessario ...

