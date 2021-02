Piazza Vittorio | controlli anti Covid | 4 sanzioni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – Sono 4 le persone sanzionate, nella giornata di ieri, dai Carabinieri della Stazione RomaDante durante idegrado inEmanuele II. Le quotidiane attivita’ dei Carabinieri, volte al contrasto di ogni forma di degrado e alla verifica e il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da-19, hanno interessato tutta la– i giardini pubblici e sotto i porticati durante la quale sono state identificate e controllate 31 persone, quattro delle quali sono state sanzionate amministrativamente per un totale di 1.600 euro, perche’ trovate senza mascherina. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.

