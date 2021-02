Piacere Maisano | anticipazioni puntata di mercoledì 17 febbraio 2021 su Tv8

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), ledellain onda17alle 23:35. Stasera,17, torna l’appuntamento settimanale con le inchieste di, il programma di Marcoin onda nella seconda serata del canale gratuito di Sky. L’appuntamento è alle 23:35 circa su TV8, dopo la conclusione di Italia’s Got Talent. Questo nuovo ciclo di puntate diè composto da 4 nuove inchieste che andranno in onda ognisu TV, quella in onda stasera è la penultima. Dopo essersi soffermato sull’inquinamento provocato dalla plastica e sul mondo ...