Petrolio | la mancata approvazione del Piano per la transizione energetica è preoccupante

La mancata approvazione del Piano per la transizione energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), cioè di quel Piano con cui lo Stato italiano avrebbe dovuto individuare le aree idonee dove consentire lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel territorio nazionale, pone il nostro Paese in una situazione davvero preoccupante per la salvaguardia dell'ambiente e non solo. Come hanno ricordato in un recente incontro online Italia Nostra, Comitato No Triv e Forum dell'Acqua, da questa mancanza è scaturita la decadenza della "moratoria" temporanea, legata all'approvazione, su autorizzazioni per nuovi permessi di prospezione, e/o di ricerca e/o di coltivazione di gas e Petrolio.

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio mancata Tunisia: esercito ferma protesta a sito petrolifero I lavoratori protestavano per la mancata implementazione dell'accordo tra sindacati e governo ... dal 16 luglio 2020 avevano chiuso la valvola per la distribuzione locale del petrolio. Nel novembre ...

Ftse Mib: piccolo segnale di allarme. Meglio ENI o Saipem? Nonostante un piccolo segnale di allarme nella mancata conferma del massimo della scorsa settimana, ... ENI e Saipem sono saliti venerdì scorso con un petrolio che ha allungato ancora il passo. Qual è ...

Petrolio, la nuova corsa: dai prezzi negativi fino ai 63 dollari al barile. Cosa succede? Il gelo in Texas spinge le quotazioni. I timori che i mancati investimenti del passato e la ripresa della domanda post-pandemia possa far salire il greggio fino a 100 dollari ...

