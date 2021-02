Pesanti scontri nella Puerta del Sol di Madrid. Proteste per la liberazione di Hasel (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Barcellona, Madrid: scontri alla Puerta del Sol per la liberazione del rapper Hasel. Giovane donna perde un occhio Serata di disordini a Madrid, Barcellona nella centrale piazza di Puerta del Sol. Migliaia di persone hanno protestato in Catalogna per l’arresto di Pablo Hasel, il rapper condannato a oltre nove mesi di carcere per oltraggio alla famiglia reale. Cortei accompagnati da diversi episodi di violenza, tra cariche della polizia e cassonetti dati alle fiamme durante gli scontri andati avanti fino a tarda sera.Una donna ha perso un occhio a seguito dell’impatto di un proiettile di foam sparato dalla polizia catalana. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Barcellona,alladel Sol per ladel rapper. Giovane donna perde un occhio Serata di disordini a, Barcellonacentrale piazza didel Sol. Migliaia di persone hanno protestato in Catalogna per l’arresto di Pablo, il rapper condannato a oltre nove mesi di carcere per oltraggio alla famiglia reale. Cortei accompagnati da diversi episodi di violenza, tra cariche della polizia e cassonetti dati alle fiamme durante gliandati avanti fino a tarda sera.Una donna ha perso un occhio a seguito dell’impatto di un proiettile di foam sparato dalla polizia catalana. Segui ZON.IT su Google News.

franolivo2 : Pesanti scontri nelle manifestazioni di protesta contro l'arresto del rapper Pablo Hasél. Ieri una ragazza ha perso… - Angyang21796055 : Per RC ... era molto chiaro da giorni che GS venisse votata da tutti tranne che da Dayane e Pier, come mai pure tu… - dejaatellevar : @wemadeit___ niente di preoccupante amo, solo alcuni scontri un po’ pesanti con le mie amiche (abbiamo risolto per fortuna) - NonVoto1 : #Spagna - sabato, pesanti #scontri con la #polizia a #Linares, in seguito all'aggressione di un uomo e della figlia… - harvester731 : @massimozampini Si vero punti pesanti ma sono più pesanti quelli con Verona Crotone e Benevento perché gli scontri… -