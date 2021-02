Perché un musicologo degli anni 30 ha spaccato in due il mondo accademico americano

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È un giornalededicato a unaustriaco morto da decenni. Ha una circolazione che, quando va bene, arriva a toccare le 30 copie. Eppure, nonostante le dimensioni, il Journal of Schenkerian Studies è riuscito a innescare in America l’ennesima polemica incendiaria su razza, cultura, storia e università. Tutto è cominciato quando il professor Philip Ewell,all’Hunter College, ha tenuto una conferenza alla Society for Music Theory a Columbus, in Ohio. Era il 2019 e l’insegnante, un ex musicista nero, rifletteva sul razzismo che «permeava tutta l’opera di Heinrich Schenker, il teorico morto in Austria nel 1935». A suo avviso era un esempio di come ildella musicologia «fosse viziato». Schenker non si preoccupava di parlare di «popoli primitivi e inferiori» nei suoi scritti, mentre gli ...