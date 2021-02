Perché l’anno della pandemia è stato il peggiore per la comunità lgbt+

Leggi su wired

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La lunga stagione dei dirittiin Europa è a una battuta d’arresto: il perimetro dei paesi che approvano leggi progressive in tema di contrasto ai crimini e ai discorsi d’odio e per l’autodeterminazione e il riconoscimento delle identità trans si restringe invece di allargarsi, l’Unione europea fatica a far rispettare il principio per cui “un genitore è un genitore in ogni paese europeo”, come affermato dalla presidenteCommissione Ursula von del Leyen nel tentativo di garantire il riconoscimento dell’omogenitorialità in tutta l’Unione, le aggressioni verbali e fisiche crescono in un amplissimo numero di paesi. “I progressi che avevamo dato per consolidati non solo si rivelano sempre più fragili, ma particolarmente vulnerabili e oggetto di attacchi da parte delle forze che si battono contro i diritti umani”, ha affermato Evelyne Paradis, ...