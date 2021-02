Perché il rilancio dell’Italia passa dall’uso strategico del debito (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato i dati sul debito pubblico nazionale aggiornati a dicembre scorso, segnalando che il suo valore aveva toccato quota 2.587,471 miliardi di euro, in aumento di oltre 160 miliardi dopo il durissimo 2020 vissuto dall’Italia, da febbraio scorso costretta a fare i conti con la tempesta del Covid-19 e la conseguente crisi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato i dati sulpubblico nazionale aggiornati a dicembre scorso, segnalando che il suo valore aveva toccato quota 2.587,471 miliardi di euro, in aumento di oltre 160 miliardi dopo il durissimo 2020 vissuto dall’Italia, da febbraio scorso costretta a fare i conti con la tempesta del Covid-19 e la conseguente crisi InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Perché rilancio Anp - Cia Grosseto: 'Governo Draghi priorità campagna vaccinale, pensioni minime e infrastrutture per il territorio' ... di dover continuare a lavorare in età avanzata per cercare di sopravvivere" Ecco perché le risorse ... a partire dall'agricoltura, possono favorire un rilancio delle aree interne e di tutta Italia. ...

Magorno, 'fiducia in draghi, serve radicale rivisitazione del Recovery Plan' ...prossimo non più di attenzioni episodiche ma di un robusto e complessivo progetto di rilancio, che ... Il sistema portuale legato all'hub di Gioia Tauro dovrà essere rilanciato, perché porta sul ...

