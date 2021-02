Per la prima volta il valore del bitcoin raggiunge i 50mila dollari (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se una soglia psicologica c’era, quella dei 50mila dollari di quotazione, il bitcoin l’ha superata per la prima volta nella sua storia martedì 16 febbraio, continuando la sua ascesa intorno ai 51mila dollari. Nelle ultime 24 ore è stato determinante uno scatto di circa il 3,6% per la criptovaluta dominante, che ora capitalizza 946,6 miliardi, su un totale del mercato di 1.524 miliardi di dollari secondo i dati CoinMarketCap. La crescita è stata del 74% da inizio 2021, sulla scia di un rally partito un anno fa: a marzo 2020 il bitcoin era sceso a meno di 5mila dollari. Sono stati diversi gli eventi che hanno scandito il percorso nell’ultimo mese e mezzo. Nel giorno del suo 12esimo compleanno, il 3 gennaio, la moneta virtuale viaggiava ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se una soglia psicologica c’era, quella deidi quotazione, ill’ha superata per lanella sua storia martedì 16 febbraio, continuando la sua ascesa intorno ai 51mila. Nelle ultime 24 ore è stato determinante uno scatto di circa il 3,6% per la criptovaluta dominante, che ora capitalizza 946,6 miliardi, su un totale del mercato di 1.524 miliardi disecondo i dati CoinMarketCap. La crescita è stata del 74% da inizio 2021, sulla scia di un rally partito un anno fa: a marzo 2020 ilera sceso a meno di 5mila. Sono stati diversi gli eventi che hanno scandito il percorso nell’ultimo mese e mezzo. Nel giorno del suo 12esimo compleanno, il 3 gennaio, la moneta virtuale viaggiava ...

