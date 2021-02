Per il governo Draghi è il giorno della fiducia al Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Oggi, giovedì 17 febbraio, il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà al Senato per ricevere il primo voto di fiducia al suo governo. Dalle 10 il premier terrà le sue dichiarazioni programmatiche, svelando come da prassi i punti cardine del suo programma di governo. Il dibattito riprenderà poi attorno alle 12.30, mentre le dichiarazioni di voto e poi le votazioni sono previste durare fino a tarda sera, con la seconda chiama che inizierà alle 22. Nella giornata di ieri le forze politiche sono state in fibrillazione. Moviemento 5 stelle, Partito democratico e Liberi e uguali hanno costituito un intergruppo parlamentare, una sorta di coalizione interna al Senato, per stringere la fu alleanza di governo attorno a un accordo ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Oggi, giovedì 17 febbraio, il presidente del Consiglio Mariosarà alper ricevere il primo voto dial suo. Dalle 10 il premier terrà le sue dichiarazioni programmatiche, svelando come da prassi i punti cardine del suo programma di. Il dibattito riprenderà poi attorno alle 12.30, mentre le dichiarazioni di voto e poi le votazioni sono previste durare fino a tarda sera, con la seconda chiama che inizierà alle 22. Nella giornata di ieri le forze politiche sono state in fibrillazione. Moviemento 5 stelle, Partito democratico e Liberi e uguali hanno costituito un intergruppo parlamentare, una sorta di coalizione interna al, per stringere la fu alleanza diattorno a un accordo ...

