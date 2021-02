Pensioni, si confermano disuguaglianze e svantaggio donne (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rimane sostanzialmente stabile il numero di pensionati in Italia, poco più di 16 milioni). Si confermano le ampie disuguaglianze di reddito tra i beneficiari, con il 42,3% della spesa che va al quinto più ricco e un gap marcato a svantaggio delle donne. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rimane sostanzialmente stabile il numero di pensionati in Italia, poco più di 16 milioni). Sile ampiedi reddito tra i beneficiari, con il 42,3% della spesa che va al quinto più ricco e un gap marcato adelle. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

